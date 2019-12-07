Трамп призвал Всемирный банк не давать Китаю денег в кредит

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк не давать денежные кредиты Китаю. По словам американского лидера, у Китая денег достаточно.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!» — написал Трамп в Twitter.

США и Китай обсудили вопросы торговой сделки Подробнее

Ранее на этой неделе министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Трамп намерен еще повысить пошлины на ряд товаров, если Штатам и Китаю не удастся договориться по торговой сделке 15 декабря.

С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов, потом еще на другие товары пошлины выросли до 30%. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов, вторую часть Пекин должен ввести 15 декабря.

Прошлый раунд переговоров проходил в октябре. По их итогам обе стороны заявили, что не нашли консенсуса по торговому соглашению. Трамп исключает возможность заключения торговой сделки «на равных условиях».