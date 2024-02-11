Мир 11 февраля 2024, 07:25 Трамп призвал США прекратить бесплатно помогать Украине и Израилю Трамп потребовал помогать деньгами другим странам с возвратом и под проценты Ministry of Defense of Ukraine

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США следует перестать безвозмездно финансировать другие страны и перевести помощь Украине и Израилю в формат займов. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в соцсести Truth Social.

Он подчеркнул, что ни одно государство нельзя финансировать без выгоды для страны-донора.

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«Заем может быть на чрезвычайно льготных условиях — без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заем», — отметил Трамп.

По его словам, Белому дому необходимо получить возможность возврата выделенных им денег, если получившее помощь государство разбогатеет или начнет проводить антиамериканскую политику.

«Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми», — заключил экс-лидер США.

Ранее он пообещал, что за сутки сможет прекратить конфликт на Украине, если его снова изберут президентом. Польский лидер Анджей Дуда прокомментировал слова Трампа и отметил, что тот всегда держал данное им слово.