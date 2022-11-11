Мир 11 ноября 2022, 03:43 Трамп призвал создать посвященный ему телеканал Экс-президент США Трамп призвал создать посвященный ему телеканал РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп предложил создать посвященный ему телеканал. С таким призывом он обратился в своей соцсети Truth Social к телекомпании CNN.

«Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — написал экс-президент.

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При этом телеканал считается продемократическим. Он довольно часто выпускает материалы с критикой консерваторов, республиканцев и конкретно Трампа.

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По словам бывшего американского лидера, прореспубликанский Fox достиг успеха лишь потому, что предоставляет ему слово. Также Трамп заявил, что благодаря ему поднялся Twitter.

«Даже Facebook* в упадке, потеряв почти 90 миллиардов долларов стоимости с тех пор, как меня там запретили», — отметил политик.

Аккаунты Трампа в соцсетях стали блокировать после штурма Капитолия его сторонниками и отказа признавать поражение на президентских выборах 2020 года. Экс-глава Вашингтона назвал такие действия одной из величайших ошибок в истории бизнеса и создал собственную соцсеть под названием Truth Social.

*Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.