Трамп призвал разрешить учителям носить оружие в американских школах

Американские учителя должны иметь право иметь при себе оружие в школах после прохождения специальной подготовки. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп.

«Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными целями», — сказал Трамп во время своего выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Цитату привело РИА «Новости».

По словам бывшего американского лидера, прошедшим подготовку учителям нужно разрешить скрытно носить оружия в школах. Также он предложил поставить металлодетекторы во всех учебных заведениях страны. Еще в школах должен дежурить охранник или полицейский. Для этого необходимо учредить специальную норму.

Ранее Трамп призвал действующее правительство США задействовать все ресурсы для защиты детей. Он напомнил, что американские власти выделяют Украине миллиарды долларов. Если у страны находятся деньги для такой помощи, то и на защиту детей тоже должны быть средства.