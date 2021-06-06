Трамп призвал потребовать от Китая 10 триллионов долларов за пандемию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир должен потребовать от Китая репараций за пандемию коронавируса в размере не менее 10 триллионов долларов. Об этом он заявил на съезде республиканцев Северной Каролины, сообщило РИА «Новости».

Трамп заявил, что Соединенным Штатам и другим странам пришло время требовать от КНР репараций за ущерб от коронавируса. Экс-хозяин Белого дома заявил, что властям Китая нужно выставить счет как минимум на 10 триллионов долларов.

Республиканец отметил, что американская экономика из-за пандемии понесла убытки в размере 16 триллионов долларов. И если заставить власти КНР платить, то они прекратят милитаризацию, а в США начнут возвращаться американские компании, по его мнению.

Трамп также предложил обложить пошлинами в 100% все китайские товары, ввозимые в Штаты.

На Трампа в прошлом месяце подали в суд за то, что он называет коронавирус «китайским вирусом». Иск направила организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения.