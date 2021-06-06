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    06 июня 2021, 08:33

    Трамп призвал потребовать от Китая 10 триллионов долларов за пандемию

    Александр Блинов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир должен потребовать от Китая репараций за пандемию коронавируса в размере не менее 10 триллионов долларов. Об этом он заявил на съезде республиканцев Северной Каролины, сообщило РИА «Новости».

    Трамп призвал потребовать от Китая 10 триллионов долларов за пандемию

    Трамп заявил, что Соединенным Штатам и другим странам пришло время требовать от КНР репараций за ущерб от коронавируса. Экс-хозяин Белого дома заявил, что властям Китая нужно выставить счет как минимум на 10 триллионов долларов.

    Республиканец отметил, что американская экономика из-за пандемии понесла убытки в размере 16 триллионов долларов. И если заставить власти КНР платить, то они прекратят милитаризацию, а в США начнут возвращаться американские компании, по его мнению.

    Трамп также предложил обложить пошлинами в 100% все китайские товары, ввозимые в Штаты.

    На Трампа в прошлом месяце подали в суд за то, что он называет коронавирус «китайским вирусом». Иск направила организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения.