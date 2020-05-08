Трамп призвал отнять Пулитцера у NYT за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к тому, что некоторые американские репортеры получили Пулитцеровские премии за материалы о сговоре его предвыборного штаба с Россией. Ведь в итоге это никак не было доказано.

«Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с этой страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнером, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты», — заявил Трамп. Его процитировал ТАСС.

По его словам, получившие премию журналисты должны вернуть ее обратно, потому что «они все переврали». Издания, которые публиковали эти материалы, президент назвал лживыми. Американский лидер добавил, что оргкомитет Пулитцеровской премии опозорился, вручив награды этим людям.

«А Пулитцеровские премии должны присуждаться тем, кто все написал правильно. И я могу дать вам длинный список таких [журналистов]», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика» получила газета The New York Times за публикации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Представители РФ и Трампа не раз опровергали эти обвинения. Большое расследование, которое проводилось в США, не нашло связи между предвыборном штабом президента и российской стороной.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовало расследование о попытке устроить госпереворот в Венесуэле. По данным издания, венесуэльские оппозиционеры наняли для этого американскую охранную компанию.