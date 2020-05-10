Трамп призвал NYT вернуть Пулитцеровские премии за ложные публикации о России
Учредители премии сообщили, что журналисты газеты New York Times получили награду в категории «Международная журналистика» — за серию историй, которая рассказывает о «хищнических действиях режима Владимира Путина». Они подчеркнули, что эти материалы создавались с «большим риском» для их авторов.
Дональд Трамп уже не раз заявлял, что эти публикации оказались неправдой, а значит, не заслуживают полученной награды.
«Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? Я назову вам имена, таких много», — написал американский лидер в своем Twitter.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз говорила о недостоверности публикаций NYT. В апреле она в своем Facebook прокомментировала серию материалов, которые якобы разоблачают действия российского президента.
«Материл „Долгая война Путина против американской науки“ — это шедевральная деза», — подчеркнула Захарова.
В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России назвала «подлогом чистой воды» публикацию газеты, авторы которой обвинили РФ в воспрепятствовании эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы.