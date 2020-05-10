Трамп призвал NYT вернуть Пулитцеровские премии за ложные публикации о России

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов американской газеты New York Times вернуть Пулитцеровские премии. Он подчеркнул, что эти награды должны получить настоящие профессионалы за правдивые расследования.

Учредители премии сообщили, что журналисты газеты New York Times получили награду в категории «Международная журналистика» — за серию историй, которая рассказывает о «хищнических действиях режима Владимира Путина». Они подчеркнули, что эти материалы создавались с «большим риском» для их авторов.

Дональд Трамп уже не раз заявлял, что эти публикации оказались неправдой, а значит, не заслуживают полученной награды.

«Когда фейковые журналисты, которые получили неоправданные Пулитцеровские премии за Россию и за мошенничество с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их вручили настоящим журналистам, которые разобрались в ситуации? Я назову вам имена, таких много», — написал американский лидер в своем Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз говорила о недостоверности публикаций NYT. В апреле она в своем Facebook прокомментировала серию материалов, которые якобы разоблачают действия российского президента.

«Материл „Долгая война Путина против американской науки“ — это шедевральная деза», — подчеркнула Захарова.

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России назвала «подлогом чистой воды» публикацию газеты, авторы которой обвинили РФ в воспрепятствовании эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы.