Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине | 360°

Мир 09 октября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

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Viber Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине Экс-президент США Трамп: все стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров

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Все стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, пока не началась третья мировая война. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Невада, сообщило издание The Hill.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <…> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны, или мы придем к третьей мировой войне», — сказал он.

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Ранее Трамп на собрании сторонников в Майами назвал США насмешкой для всего мира. Он сказал, что в нынешних проблемах страны виновата нынешняя администрация во главе с Джо Байденом.

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Экс-президент также раскритиковал Джо Байдена за его просьбы к другим странам не сокращать добычу нефти. Так, Белый дом накануне прошедшего заседания ОПЕК+ пытался оказать влияние на Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти.

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