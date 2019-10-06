Трамп призвал к импичменту экс-кандидата в президенты США Ромни

Американский президент Дональд Трамп призвал отправить в отставку сенатора-однопартийца Митта Ромни. Об этом глава Белого дома написал в Тwitter.

Митт Ромни был кандидатом на выборах президента США в 2012 году.

«Я вижу, что великий народ [штата] Юта уверен, что их голосование в поддержку их напыщенного сенатора Митта Ромни было большой ошибкой. Я согласен! Он глуп и играет на руку ничего не делающим демократам!» — написал Трамп. В конце своей публикации глава Белого дома поставил хештег: #IMPEACHMITTROMNEY («Импичмент Митту Ромни»).

Американский лидер также добавил, что помог Ромни войти в сенат, но отказал в просьбе выдвинуть его кандидатуру на пост государственного секретаря.

Кроме того, Трамп обвинил сенатора в том, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить кандидата от демократической партии Барака Обаму на выборах президента США в 2012 году.

Все это американский президент высказал после того, как Ромни раскритиковал его призывы к Украине расследовать дело своего главного политического оппонента, бывшего американского вице-президента Джо Байдена, а также его аналогичные просьбы к Пекину.