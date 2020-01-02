    02 января 2020, 08:38

    Трамп призвал «хорошую женщину» Меркель помочь Украине

    Алексей Сахаров

    Президент США Дональд Трамп призвал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине. Такие призывы прозвучали в ходе новогоднего обращения президента США, сообщил сайт украинского бюро радиостанции «Голос Америки».
    Трамп призвал «хорошую женщину» Меркель помочь Украине

    «Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине?» — заявил Трамп.

    Президент США также заявил об огромной коррупции на Украине. Одновременно американский президент похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Похвала прозвучала в контексте воспоминаний Трампа о телефонном разговоре с Зеленским.

    «Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком и очень славным президентом. Считаю, он неплохо справляется. В основном его избрали президентом как раз из-за коррупции. У них там огромная коррупция», — добавил Трамп.

    Американский глава добавил, что странам НАТО следует тоже побольше поддерживать Украину.

    «Они должны больше давать Украине», — подчеркнул Трамп.