Трамп призвал «хорошую женщину» Меркель помочь Украине

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине?» — заявил Трамп.

Президент США также заявил об огромной коррупции на Украине. Одновременно американский президент похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Похвала прозвучала в контексте воспоминаний Трампа о телефонном разговоре с Зеленским.

«Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком и очень славным президентом. Считаю, он неплохо справляется. В основном его избрали президентом как раз из-за коррупции. У них там огромная коррупция», — добавил Трамп.

Американский глава добавил, что странам НАТО следует тоже побольше поддерживать Украину.

«Они должны больше давать Украине», — подчеркнул Трамп.