Трамп призвал Европу забрать оставшихся в Сирии боевиков ИГ*

Турция и курды не должны допустить бегства заключенных боевиков «Исламского государства»* из сирийских тюрем. Трамп заявил, что их должна была забрать Европа, и еще не поздно так поступить.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты сейчас удерживают «худших из-заключенных ИГ*».

«Турция и курды не должны дать им бежать. Европе следовало забрать их после многочисленных требований. Они должны делать это сейчас. Они никогда не приедут и не будут допущены в США!» — заявил американский президент.

Анкара начала 9 октября военную операцию на севере Сирии «Источник мира». Она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, и террористов «Исламского государства»*.

Курды сообщили о бегстве близких боевиков ИГ* из лагеря на севере Сирии Подробнее

В СМИ накануне появилась информация, что из тюрем союзных США формирований SDF сбежали тысячи экстремистских семей, в том числе женщины и подростки. Вашингтон ранее призвал ряд стран обеспечить репатриацию боевиков на родину и их дальнейший суд.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира.