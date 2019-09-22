Трамп призвал Европу дать больше денег Украине
«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют (средств — прим. ред.) меньше по сравнению с США», — приводит РИА «Новости» текст выступления Трампа на лужайке у Белого дома.
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Он добавил, что не испытывает никакой радости из-за этой разницы в суммах.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что американские власти предоставили Украине оборудование для организации телевизионного вещания — в том числе на территории Донбасса. В Верховной раде до этого решения оценили проект в два миллиарда гривен и пришли к выводу, что страна не может потратить такую сумму.
На днях Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого его обвинили в разглашении секретов. Сам же глава Соединенных Штатов все обвинения отверг, назвал беседу со своим украинским коллегой приятной.
Он также заявил, что все обвинения против него были сфабрикованы в пользу бывшего вице-президента США Джо Байдена — его заклятого врага.