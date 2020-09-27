Трамп призвал Байдена сделать тест на запрещенные препараты

Президент США Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. Американский лидер отметил, что сам готов на эту проверку.

Президент США написал об этом в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.

«Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал он.

Американский лидер подозревает, что его конкурент на пост президента Америки принимает запрещенные препараты. По мнению Трампа, без них Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне. отметил, что сам готов сдать точно такой же анализ.

Первые дебаты пройдут в Америке на следующей неделе. Всего планируется провести теледебаты три раза — они должны завершиться до 3 ноября. В этот день в США состоятся выборы президента.

Трамп уже не раз высказывался об умственных способностях своего оппонента. Издание «Дни.ру» напомнило о заявлении, которое американский лидер сделал в середине сентября. Он отметил, что Джо Байден недостаточно умен, чтобы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти, если во время выборов победит не он, а Джо Байден. Слова действующего президента США процитировало издание ToDay News Ufa.