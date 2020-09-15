Трамп признался в желании ликвидировать Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что действительно хотел убрать сирийского лидера Башара Асада. При этом министр обороны страны Джеймс Мэттис выступил против такого намерения.

«Я бы его (Асада — прим. ред.) устранил. Я все подготовил, но Мэттис не хотел делать этого», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом он добавил, что Мэттис является ужасным генералом, который плохо справлялся со своими обязанностями. По словам главы Штатов, он не сожалеет, что сирийского лидера так и не ликвидировали.

«Я не считаю его хорошим человеком, и была возможность сделать это, но Мэттис был против, Мэттис был против таких мер», — заключил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg напомнило, что американский журналист Боб Вудворд в 2018 году выпустил книгу. В ней говорилось о планах Трампа по убийству Асада. Президент требовал от Мэттиса заняться этим вопросом, но тот отказался. При этом после выхода книги сам Трамп неоднократно отрицал, что намеревался ликвидировать президента Сирии. Все заявления в книге журналиста он назвал выдуманными.