Мир 03 декабря 2023, 07:42 Трамп признался в участии в «крестовом походе» против Байдена WP: экс-президент США Трамп объявил о начале «крестового похода» против Байдена Delcia Lopez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Экс-президент США Дональд Трамп сравнил свое участие в президентской гонке с «крестовым походом» против американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп назвал Байдена «разрушителем демократии» и раскритиковал его администрацию за излишнюю цензуру и попытки подавить свободу слова в стране.

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«Эта кампания — праведный „крестовый поход“ за освобождение нашей республики от Байдена, преступников и администрации Байдена», — указал политик, выступая в штате Айова.

По мнению Трампа, администрация Байдена собирается «криминализировать инакомыслие» и начать полностью контролировать жизнь американцев. Экс-лидер США пообещал, что наведет порядок в Белом доме, если его снова изберут на пост президента.

«Америка снова будет свободной страной», — подытожил он.

Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предположил, что Байдену не удастся переизбраться на второй срок, если он не сможет уговорить президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, продолжение боевых действий заметно улучшит имидж Трампа.