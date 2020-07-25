Трамп признался, что США скупили почти все запасы лекарства от COVID-19
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата против коронавирусной инфекции под названием «Ремдесивир», рассказал президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер рассказал в ходе выступления в Белом доме перед подписанием постановления о снижении цены на лекарства в стране, пишет ТАСС.
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата „Ремдесивир“, который обладает великолепным действием», — сказал глава США, перечисляя успехи в области здравоохранения, которых, по его мнению, достигли американские власти.
О том, что США скупили 90% препарата от коронавируса, стало известно в начале июля. Американское правительство закупило почти все объемы предприятия по созданию лекарства вплоть до сентября. В Европе от таких новостей встревожились. Из-за этой сделки препаратов не достанется больным из других стран.