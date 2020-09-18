Трамп признался, что растерял всех друзей после избрания президентом

Президент США Дональд Трамп потерял всех своих друзей после того, как занял пост лидера страны. Из-за новой должности приятели поменяли к нему свое отношение, рассказал сам глава Вашингтона.

«Я потерял всех своих друзей из-за этого поста. У меня были друзья. „Эй, Дон, пойдем поужинаем“. — „Окей, хорошо, Ричард, я пойду“. — „Эй, Дон, давай сходим“. — „Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке…“ У нас были замечательные разговоры», — привело РИА «Новости» слова Трампа, озвученные во время встречи с избирателями в Висконсине.

Президент добавил, что остальным не обязательно знать, о чем именно он говорил с друзьями. При этом подчеркнул, что был с ними расслабленным. По словам Трампа, теперь он больше не может «сесть и выпить с друзьями». Но лидер страны сразу же добавил, что алкоголь не употребляет.

«Внезапно я становлюсь президентом США… И теперь они мне звонят: „Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?“ Я говорю: „Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет“. — „Спасибо большое, господин президент“», — поделился Трамп.

Он отметил, что сейчас ему приходится доверяться членам конгресса. Именно они стали заменять президенту друзей.

Дональд Трамп стал президентом США в январе 2017 года. Следующие президентские выборы в стране пройдут уже 3 ноября.