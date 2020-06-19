Трамп признался, что боится проиграть выборы
В интервью газете The Washington Times он сообщил, что такой формат голосования может привести к нарушению закона. Президент предсказал, что демократы не будут посылать бюллетени в районы, где сильны приверженцы Республиканской партии.
Трамп заявил, что его главный политический соперник Джозеф Байден является слабым оппонентом и во многом уступает Хиллари Клинтон. Но машина Демократической партии сильнее, потому что «они в отчаянии».
Ранее действующий президент уже назвал 77-летнего Байдена слабаком несмотря на то что он был вице-президентом США и 40-летний опыт в политике.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Российский политолог Леонид Крутаков назвал Трампа недостаточно образованным. Он уточнил, что американцы изучают мир по творениям Голливуда, поэтому президент США и не знал, что Финляндия не входит в состав России.