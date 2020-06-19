Трамп признался, что боится проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможной причиной его поражения на грядущих выборах может стать процедура голосования по почте, которую активно проталкивают представители Демократической партии.

В интервью газете The Washington Times он сообщил, что такой формат голосования может привести к нарушению закона. Президент предсказал, что демократы не будут посылать бюллетени в районы, где сильны приверженцы Республиканской партии.

Трамп заявил, что его главный политический соперник Джозеф Байден является слабым оппонентом и во многом уступает Хиллари Клинтон. Но машина Демократической партии сильнее, потому что «они в отчаянии».

Ранее действующий президент уже назвал 77-летнего Байдена слабаком несмотря на то что он был вице-президентом США и 40-летний опыт в политике.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Российский политолог Леонид Крутаков назвал Трампа недостаточно образованным. Он уточнил, что американцы изучают мир по творениям Голливуда, поэтому президент США и не знал, что Финляндия не входит в состав России.