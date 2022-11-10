Мир 10 ноября 2022, 02:43 Трамп признал выборы в конгресс США отчасти разочаровывающими Экс-президент США признал выборы в конгресс отчасти разочаровывающими РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп признал прошедшие выборы в Конгресс отчасти разочаровывающими. При этом в своей соцсети Truth Social он назвал их очень большой победой.

«Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа», — заявил Трамп.

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При этом его соратники по Республиканской партии пока не стали победителями выборов. Подсчет голосов все еще продолжается. Согласно данным телеканала CNN, на данном этапе республиканцы получили 203 места в палате представителей и 49 мест в сенате. Чтобы обойти по количеству демократов, им нужно стать обладателями 218 и 51 места соответственно. У демократов сейчас насчитывается 187 мест в Палате представителей и 48 — в Сенате.

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Промежуточные выборы в Конгресс проходили в США 8 ноября. Если по итогам голосования победят республиканцы, то шансы президента США Джо Байдена на переизбрание в 2024 году значительно снизятся. Также американскому лидеру станет труднее продвигать свой политический курс.