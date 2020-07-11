Трамп признал причастность к кибератаке на российскую компанию

Президент США Дональд Трамп признался, что разрешил провести кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований». Он давал это указание в 2018 году, преследуя цель противостоять России.

«На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», — написал обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Он добавил, что задал соответствующий вопрос об интернет-нападении главе Вашингтона, на что тот ответил: «Верно». Трамп также подчеркнул, что его решение входило в более широкий политический план противостояния России во всем мире.

«Никто не вел себя так жестко с Россией, как я», — привел Тиссен заявление американского лидера.

Кроме того, Трамп рассказал журналисту, что Барак Обама, который в 2016 году был президентом США, знал о манипуляциях России. При этом Обама ничего не сказал Трампу, так как был уверен в победе на выборах Хиллари Клинтон.

Кибератака на российскую компанию произошла в 2018 году. Тогда петербургское «Агентство интернет-исследований» потеряло доступ к Сети. Весной 2019 года Трамп уже говорил о своей причастности к атаке, но не стал раскрывать никаких деталей.