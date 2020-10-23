Трамп присоединился к решению проблемы Нагорного Карабаха

Американский президент Дональд Трамп принял участие в переговорах о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. В пресс-службе Белого дома отметили, что он выступает в качестве посредника.

«Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран», — передает РИА «Новости» слова представителей президентского пула.

По данным ТАСС, американский президент заявил о «хорошем прогрессе» на этих переговорах.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия не станет применять Вооруженные силы для налаживания ситуации в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что эта позиция согласована с Министерством обороны РФ.

В пятницу глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил российского лидера сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия на территории, сообщает «Газета.ru». Он также отметил, что Владимир Путин имеет «огромный личный авторитет» не только в Карабахе, но и в мире. Вчера президент России сообщил, что за все время обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном с обеих сторон погибли пять тысяч человек.