Трамп пришел в ярость, когда узнал о пропущенном звонке от Путина

Дональд Трамп накричал на бывшего советника по нацбезопасности, за то, что тот вовремя не сообщил о звонке от Владимира Путина. Инцидент произошел в 2017 году.

Историю с пропущенным звонком рассказали в издании Newsweek. По словам бывшего главы администрации Великобритании Ника Тимоти, Трамп разозлился на Майкла Флинна из-за пропущенного звонка.

Инцидент произошел в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме. Кто-то из-подчиненных сообщил Трампу, что ему звонил российский президент. Реакция президента США была незамедлительной — он накричал на Флинна прямо во время обеда.

«Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол», — вспоминает Ник Тимоти, присутствовавший на встрече.

При этом Трамп добавил на повышенных тонах: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».

Накануне Джозеф Байден запустил сайт с критикой в адрес Дональда Трампа. Кандидат в президенты от Демократической партии зарегистрировал для сайта многозначительный домен — keepamericagreat.com. Лозунг «Сохраним Америку великой» принадлежит новой предвыборной компании Трампа.

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