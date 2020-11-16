Трамп приписал себе успешный запуск Crew Dragon на МКС
«Великолепный запуск! NASA было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Теперь это снова самый „горячий“, самый продвинутый космический центр в мире, безусловно!» — написал Трамп в Twitter.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде 16 ноября. Сначала запуск был намечен на 14 ноября, но из-за сильного ветра его пришлось перенести. Этот старт стал первым для космического аппарата регулярным рейсом на МКС.
На борту находились американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Скорость движения корабля к МКС составляет 27 тысяч километров в час.
Ранее стало известно, что в 2021 году американская компания Axiom Space отправит первых туристов на Международную космическую станцию. Контракты с путешественниками уже подписаны.