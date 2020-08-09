Трамп приостановил выплаты налога с зарплат до конца года
Как рассказал Трамп на своей пресс-конференции 8 августа, он подписал указ о предоставлении безработным «дополнительных 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат». Четверть этих сумм возьмут на себя власти штатов.
Администрация также рассмотрела возможность налоговых каникул, но пока решает, освобождать от выплат налоги с 1 августа или с 1 сентября.
«Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год», — анонсировал глава государства. Он добавил, что около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.
«Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги», — заявил Трамп. По его словам, рассматривается и возможность дополнительных налоговых скидок, включая подоходный налог и налог на прирост капитала.
Ко всему прочему, президент распорядился не выселять арендаторов за просрочку выплат и облегчить долг студентов за обучение.