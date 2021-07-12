Трамп принял решение по поводу участия в выборах президента США в 2024 году

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил о принятом решении относительно своего участия в новых президентских выборах в США в 2024 году. Однако он отметил, что не может раскрыть своих планов из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

«Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли он принять участие в новой президентской гонке через несколько лет.

О каких возможных проблемах идет речь бывший глава государства не пояснил.

До этого Трамп пошел войной на руководителей крупнейших интернет-платформ. На своей пресс-конференции он объявил, что стал главным участником коллективного судебного иска. Ответчиками по делу будут глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Twitter Джек Дорси и директор Google Сундар Пичаи.