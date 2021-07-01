Трамп принял решение о том, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп уже решил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста о том, принял ли он решение на эту тему, Трамп ответил: «Да». Однако более развернуто на эту тему республиканец говорить не стал.

Трамп в апреле 2021 года заявил, что на следующих президентских выборах в США победу одержит кандидат от Республиканской партии. Месяцем ранее политик сказал, что после промежуточных выборов в 2022 году, примет окончательное решение о возможности вновь баллотироваться в президенты. В конце февраля, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) бывший американский лидер допустил, что вновь может сразиться за пост главы государства.

Дональд Трамп был президентом США с 2016 по январь 202й года. В ноябре он потерпел поражения на выборах. Новым главой Белого дома стал демократ Джо Байден.

Недавно американские историки составили рейтинг президентов страны за всю историю Соединенных Штатов. Трампа они поставили на 41-е из 44 мест.