Мир 11 декабря 2023, 07:45 Трамп принял решение не давать показания в суде по делу о мошенничестве Экс-президент США Трамп отказался давать показания по делу о мошенничестве Catherine Nance/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший американский лидер Дональд Трамп не собирается больше давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с активами. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что уже «дал все возможные показания», поэтому не может предоставить суду новую информацию. Он также назвал дело о мошенничестве при оценке активов Trump Organization «охотой на ведьм» и попыткой вмешаться в выборы. Экс-президент США добавил, что не поедет 11 декабря в суд.

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«Я не буду давать показания в понедельник», — указал он.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что президент США Джо Байден оказался в политическом тупике из-за запроса на выделение финансовой помощи Израилю и Украине. Позиции американского лидера пошатнулись, и в конгрессе произошел раскол, отметили в издании.

По информации газеты, больше половины американцев согласились с тем, что политика Байдена навредила им. Столько же жителей США выразили поддержку Трампу и признались, что его действия на посту президента помогли им лично.