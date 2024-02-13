Мир 13 февраля 2024, 06:13 Трамп пригрозил странам НАТО за недостаточную помощь Украине Республиканец Трамп потребовал от стран НАТО нарастить помощь Украине РИА «Новости»

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США потратили на помощь Украине гораздо больше, чем другие страны НАТО вместе взятые. Кандидат в президенты Дональд Трамп потребовал, чтобы союзники нарастили расходы. Он написал об этом в своей соцсети Truth Social.

«У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — сказал он.

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По подсчетам республиканца, Штаты направили на помощь Украине на 100 миллиардов долларов больше, чем все остальные страны НАТО. Дональда Трампа возмутило это обстоятельство. Он предупредил, что если союзники откажутся увеличить расходы, США поступят в соответствии со своими интересами.

Телеведущий Такер Карлсон заявил, что продолжение спонсирования Украины поставит под угрозу существование этой страны. По его словам, США способны выделить около 500 миллиардов долларов.