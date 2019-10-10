Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции

«Я говорю, что сильно ударю по Турции финансово и при помощи санкций, если они не будут играть по правилам!» — написал американский лидер.

Он также подчеркнул, что внимательно следит за ходом операции на севере Сирии. Трамп отметил, что «разговаривает с обеими сторонами конфликта».

Военная операция «Источник мира» началась на севере Сирии в среду, 9 октября. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, что военные действия направлены на создание безопасной зоны, в которую смогут вернуться сирийские беженцы. Турецкие войска борются против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). Президент США Дональд Трамп уже неоднократно выражал свое неодобрение по отношению к этому решению Турции.

* ИГ — террористическая организация, запрещена в России.