Трамп пригрозил разрушителям памятников тюремным сроком в 10 лет

Участникам массовых акций в США, которые занимаются разрушением статуй и памятников, грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Разрешение на арест выдал федеральному правительству американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать любого, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность. Им грозит лишение свободы до 10 лет в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам. Разрешение вступает в силу немедленно, но может также использоваться для привлечения виновных в уже совершенных разрушениях. Там не будет никаких исключений», — говорится в сообщении.

Массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки, начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции.

Но в итоге к протестам подключились вандалы и члены криминальных группировок, которые начали устраивать погромы и беспорядки. Разгоряченная толпа начала массовый снос памятников известным людям, которые имели отношение к продаже рабов. Однако ряд протестующих по незнанию начал уничтожать статуи деятелей, которые всю жизнь занимались защитой и освобождением чернокожего населения Америки во времена рабовладельчества.

Война с памятниками вылилась далеко за пределы США. Бороться с мемориалами, которые установлены известным деятелям, начали в Лондоне, Париже и Бельгии. Под угрозой оказался даже памятник Уинстону Черчиллю.

Однако любой вандализм наказуем. В городе Портсмуте штата Вирджиния во время сноса монумента со статуями солдатов Конфедерации один из участников акции получил серьезные травмы и впал в кому. Дело в том, что одна из сносимых статуй упала ему на голову.