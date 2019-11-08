Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.

О его намерении сообщил телеканал CBS.

Трамп собрался зачитать американцам стенограмму беседы с Зеленским Подробнее

«Я обнародую его (транскрипт), если они хотят», — сказал Трамп, но признался, что считает эту идею «плохим прецедентом».

По данным ТАСС, речь идет об апрельском звонке, во время которого Трамп поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия Трамп заявил, что теперь «им» нужен первый звонок. Этими словами он прокомментировал вопрос о слушаниях в рамках процедуры импичмента, которые начались в палате представителей Конгресса США.

Скандал, грянувший вокруг общения Трампа и Зеленского, вызван вторым телефонным разговором лидеров двух государства. Он состоялся 25 июля. В беседе американский президент якобы оказывал давление на украинского для того, чтобы Киев начал коррупционное расследование деятельности Хантера Байдена, сына главного соперника Трампа на предстоящих выбора 2020 года.

Стенограмма этого разговора уже опубликована.