Трамп пригрозил масштабным ответом на атаку Ирана

«По сообщениям СМИ, Иран, возможно, планирует убийство или другое нападение против Соединенных Штатов в отместку за убийство террористического лидера Сулеймани. <…> На любое нападение Ирана в любой форме США ответят в 1000 раз более масштабным нападением», — заявил американский президент Дональд Трамп.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что Иран якобы готовит нападение на посла США в ЮАР Лану Маркс. По данным издания, так Тегеран решил отомстить Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию, которую раздобыла Politico, но подчеркнул, что не забудет и не простит США убийство Сулеймани.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в Багдаде во время американской спецоперации, провести которую велел лично Трамп.