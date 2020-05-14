Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений из-за коронавируса

США продолжают обвинять Китай в причастности к распространению коронавируса. Президент Дональд Трамп заявил, что страна вообще может разорвать отношения с КНР.

«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.

Перед этим ведущая озвучила президенту предложение одного из сенаторов, который заявил, что Вашингтон мог бы закрыть визы китайских студентов. Трамп также отметил, что в случае прекращения отношений США ничего не потеряют.

«Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения», — сказал он.

При этом глава Вашингтона подчеркнул, что с лидером КНР Си Цзиньпином у него хорошие отношения, но общаться он с ним сейчас не хочет.

США не раз обвиняли Китай в том, что власти страны причастны к распространению коронавируса. За это Вашингтон начал рассматривать возможность введения санкций. При этом китайская сторона отвергает все обвинения. Как сообщили СМИ, КНР намерена объявить США ответные ограничительные меры.