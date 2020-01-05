Трамп пригрозил Ирану ударом по 52 целям в случае атак на американцев

В случае если Иран атакует американских граждан или активы, США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в исламской республике. Об этом сообщил в Тwittеr президент США Дональд Трамп.

Так он отреагировал на заявления иранских властей, пообещавших жесткий ответ на убийство генерала Касем Сулеймани — главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, отвечавшего за военные операции Ирана за рубежом.

Если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, нашими целями станут 52 объекта в Иране (представляющие 52 американских заложника, захваченные Ираном много лет назад). Дональд Трамп президент США

Конкретных целей для удара Трамп не назвал. По его словам, некоторые из них относятся к «очень высокому уровню и имеют значение для Ирана и иранской культуры».

«Эти объекты, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару», — добавил глава государства.

Говоря о Сулеймани, Трамп назвал его «лидером террористов», отметив, что генерал отвечал за попытку штурма американского посольства в Багдаде 31 декабря, а также готовил другие нападения.