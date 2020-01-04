    04 января 2020, 00:39

    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при ответе на убийство Сулеймани

    Кирилл Фролов

    США предостерегают Иран от ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В случае посягательства на жизнь американских граждан у Соединенных Штатов существуют цели для новых ударов, заявил президент страны Дональд Трамп, передала The New York Times.
    Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при ответе на убийство Сулеймани

    «Если американцы где бы то ни было окажутся под угрозой, у нас все эти цели уже полностью определены», — сообщил он.

    При этом, по словам главы государства, США не стремятся к смене власти в Иране. Трамп также призвал Тегеран немедленно прекратить «агрессию в регионе».

    В ночь на 3 января Пентагон нанес ракетный удар по колонне машин, в которой следовал Касем Сулеймани — командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также погиб командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис и несколько членов народного ополчения Ирака.

    В Вашингтоне назвали целью операции защиту американских военных на Ближнем Востоке. По данным США, Сулеймани стоял за атакой на военную базу в иракском Киркуке 27 декабря. В результате погиб американский предприниматель, несколько граждан США и Ирака получили ранения.

    Иранские власти пообещали жестоко отомстить США за гибель генерала Сулеймани.