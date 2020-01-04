Трамп пригрозил Ирану новыми ударами при ответе на убийство Сулеймани

«Если американцы где бы то ни было окажутся под угрозой, у нас все эти цели уже полностью определены», — сообщил он.

При этом, по словам главы государства, США не стремятся к смене власти в Иране. Трамп также призвал Тегеран немедленно прекратить «агрессию в регионе».

В ночь на 3 января Пентагон нанес ракетный удар по колонне машин, в которой следовал Касем Сулеймани — командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также погиб командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис и несколько членов народного ополчения Ирака.

В Вашингтоне назвали целью операции защиту американских военных на Ближнем Востоке. По данным США, Сулеймани стоял за атакой на военную базу в иракском Киркуке 27 декабря. В результате погиб американский предприниматель, несколько граждан США и Ирака получили ранения.

Иранские власти пообещали жестоко отомстить США за гибель генерала Сулеймани.