Трамп пригрозил Ираку невиданными санкциями в случае вывода американских войск

Так политик отреагировал на резолюцию иракского парламента, призывающую правительство вывести из страны силы коалиции. Документ приняли 5 января в ответ на операцию США в Багдаде, в ходе которой был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани.

Если они попросят нас уйти, и это будет не на очень дружеской основе, мы введем против них такие санкции, каких они никогда не видели. Дональд Трамп президент США

По словам Трампа, в этом случае санкции США против Ирана «покажутся им очень мягкими».

Глава Белого дома отметил, что американцы потратили миллиарды долларов на строительство авиабазы в Ираке, и не уйдут, пока иракцы за нее не заплатят.

В свою очередь, в Госдепартаменте заявили, что ждут официальных разъяснений от Багдада по поводу резолюции. Дипведомство призвало власти Ирака задуматься «о важности присутствия международной коалиции для победы над ИГ» — запрещенной в России террористической группировкой.