Трамп пригрозил CNN судом за клевету

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение порочащих его сведений. Адвокаты экс-президента потребовали от руководства компании исправить, удалить подобные публикации или извинится за них.

«Я поставил CNN в известность о намерении подать в суд в связи с их систематически порочащими меня заявлениями. Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020 года», — заявил Трамп на своей странице в социальной сети, его процитировало РИА «Новости».

Адвокаты Трампа дали CNN 10 дней на выполнение требований, отсчет пошел с 21 июля. В ином случае возмещение ущерба потребуют через суд.

Трамп недоволен публикациями и сюжетами, в которых под сомнение поставлена легитимности его победы на выборах в 2016 году. Также CNN обвинял экс-президента во лжи из-за отказа признавать поражение в 2020 году, когда Трамп заявил о фальсификации итогов.