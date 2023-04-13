Мир 13 апреля 2023, 11:06 Трамп прибыл в Нью-Йорк для дачи показаний Экс-президент Трамп прибыл в Нью-Йорк для дачи показаний о подлоге финансовых документов White House

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Бывший президент США Дональд Трамп приехал в Манхэттен для дачи свидетельств генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс по делу о подлоге финансовых документов. Об этом он сообщил на странице в соцсети Truth Social.

«Только что приехал в Нью-Йорк к генеральному прокурору Джеймс в рамках смехотворного и несправедливого преследования 45-го президента», — написал он.

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Трамп обвинил окружение президента Джо Байдена и Министерство юстиции в коррупции и вмешательстве в предстоящие выборы в 2024 году.

«Американский народ не потерпит извращения Конституции и выборов. Разрушающие нашу страну кукловоды Байдена через коррумпированных и предвзятых прокуроров пытаются вмешаться в выборы», — добавил он.

Бывшего президента США арестовали 4 апреля по обвинению в умышленном сокрытии информации о денежных выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен о ее молчание об отношениях. По мнению следствия, Трамп подкупил ее перед выборами президента в 2016 году.