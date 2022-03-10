Трамп предупредил США об опасности военного усиления Германии и Японии

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением. В подкасте Full Send Podcast он сказал, что для его страны может быть просто опасным военное усиление Германии и Японии.

«Сейчас мы вынуждаем Японию и Германию стать важнейшими державами в военном плане, и многие люди, включая меня предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей», — заявил Трамп.

Он отметил, что со своими желаниями всегда нужно быть осторожнее.

Ранее сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал коллаж, в котором высмеял одновременно и слова Джо Байдена, и последние заявления украинской армии о ходе российской спецоперации. Он посмеялся над фейками, которые возникли в последнее время.

Например, множество слухов сейчас распространяется о России, особенно на Украине. Жителям рассказывают о назревающих в России голодных бунтах, пустых прилавках, отсутствии денег, блокировке карт банков и проездных карточек. Но большего всего фейков ходит о российских военнослужащих и о спецоперации.