Трамп предупредил о возможных проблемах от демократов на выборах в США

По его словам, самые большие проблемы в избирательной гонке доставят демократы. Именно они окажутся главными виновниками величайшего мошенничества в истории страны. А значит, Китай, Россия или Иран будут ни при чем.

В июне Трамп заявил, что президентские выборы в 2020 году могут стать «самыми сфальсифицированными» в истории США. Глава государства считает, что проведение голосования по почте на фоне пандемии коронавируса позволит демократам «украсть» выборы, напомнила «Политика Сегодня».

На голосование по электронной почте представители Демократической партии хотят потрать 3,5 миллиарда долларов.

Некоторые штаты Америки уже узаконили голосование по почте, в других оно пока готовится в связи с пандемией. Выборы в стране пройдут 3 ноября.