Трамп предупредил Иран об ударе новейшим оружием

Президент США Дональд Трамп отправил угрозы в адрес Ирана. По словам американского главы, США без колебаний ударят по Ирану новейшим оружием ценой в триллионы долларов.

«Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и безусловно лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или любого другого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в его сторону… и без колебаний!» — написал Трамп.

По словам американского президента, это Иран напал на Америку. В ответ США нанесли удар.

«Если они атакуют снова, чего я бы настоятельно не рекомендовал им делать, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо!» — добавил глава американского государства.

Ранее Трамп предупредил, что американские ракеты нацелены на 52 иранских объекта. В случае нападения Тегерана эти ракеты отправятся по назначению.

Генерал элитного спецподразделения ирана «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января. Он погиб в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны. Иран пообещал США суровую месть за смерть своего лидера.