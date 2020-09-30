Трамп представил кандидата на пост Верховного судьи США
Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Кандидатура направлена в Сенат: Эми Кони Барретт из Индианы [на должность] члена Верховного суда», - говорится в сообщении.
Американский лидер уверен, что процедура утверждения будет быстрой, так как большинство в Сенате его однопартийцы.
Барретт сейчас является судьей седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Там она работает с 2017 года. До своей судейской карьеры она была профессором юридической школы Нотр-Дам, где ее деятельность была сосредоточена на толковании Конституции и законов.
Должность судьи в Верховном суде США назначается пожизненно. Текущая вакансия открылась в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург. Старейшая судья умерла в середине сентября в возрасте 87 лет.