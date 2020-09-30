Трамп представил кандидата на пост Верховного судьи США

«Кандидатура направлена в Сенат: Эми Кони Барретт из Индианы [на должность] члена Верховного суда», - говорится в сообщении.

Американский лидер уверен, что процедура утверждения будет быстрой, так как большинство в Сенате его однопартийцы.

Барретт сейчас является судьей седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Там она работает с 2017 года. До своей судейской карьеры она была профессором юридической школы Нотр-Дам, где ее деятельность была сосредоточена на толковании Конституции и законов.

Должность судьи в Верховном суде США назначается пожизненно. Текущая вакансия открылась в связи с кончиной Рут Бейдер Гинзбург. Старейшая судья умерла в середине сентября в возрасте 87 лет.