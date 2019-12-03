Трамп предрек Турции проблемы с покупкой F-35 из-за С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара после покупки у Москвы комплексов С-400 заработала себе проблемы с поставками истребителей F-35 (их производят Штаты). Соответственно, Турции придется покупать самолеты у России или Китая.

«Турция разместила один из самых крупных многомиллионных заказов на F-35 — на лучший истребитель в мире, и теперь все, что им остается, — обращаться к другой стране, будь то Россия или Китай», — сказал Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита НАТО в Лондоне. Его процитировал «Интерфакс».

Белград расстроен, что не может себе позволить С-400 Подробнее

По его словам, турецкие власти очень хотят получить F-35, но теперь у них возникнут проблемы с этим. Генсек Североатлантического альянса отметил, что купленные Анкарой С-400 «не будут интегрированы в систему ПВО НАТО», поскольку несовместимы с вооружением альянса. Об этом написал ТАСС.

Турция подписала договор с РФ о приобретении четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства в сентябре 2017 года. Стоимость контракта 2,5 миллиарда долларов.

Поставки ЗРС стартовали в июле 2019 года. США на протяжении этого времени выступали против такого сотрудничества Турции и России. Официальный Вашингтон не раз заявлял, что если Анкара закупит российские С-400, то Соединенные Штаты не будут продавать ей свои истребители F-35.