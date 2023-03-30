Мир 30 марта 2023, 11:52 Трамп предрек переход Украины под контроль России Экс-президент США Трамп предрек, что вся Украина со временем перейдет под контроль России РИА «Новости»

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Вся территория Украины со временем перейдет под контроль России. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп изданию Fox News.

«В итоге Россия заберет всю страну», — отметил Трамп.

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Бывший американский лидер подчеркнул, что отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп обратил внимание, что если бы он был главой Белого дома, то спецоперация на Украине не началась бы.

Ранее экс-президент США предупредил об уничтожении Украины, которая, по его мнению, уже превратилась в натовский полигон. Кроме того, он пообещал остановить конфликт за сутки в случае переизбрания на новый срок.

Бывший президент США призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию. Трамп выразил уверенность, что ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию в мире целиком лежит на американских властях. Он обратил внимание, что это происходит, когда страной управляют некомпетентные люди.