30 марта 2023, 11:52
Трамп предрек переход Украины под контроль России
Экс-президент США Трамп предрек, что вся Украина со временем перейдет под контроль России
Вся территория Украины со временем перейдет под контроль России. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп изданию Fox News.
«В итоге Россия заберет всю страну», — отметил Трамп.
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Бывший американский лидер подчеркнул, что отлично ладил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп обратил внимание, что если бы он был главой Белого дома, то спецоперация на Украине не началась бы.
Ранее экс-президент США предупредил об уничтожении Украины, которая, по его мнению, уже превратилась в натовский полигон. Кроме того, он пообещал остановить конфликт за сутки в случае переизбрания на новый срок.
Бывший президент США призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию. Трамп выразил уверенность, что ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию в мире целиком лежит на американских властях. Он обратил внимание, что это происходит, когда страной управляют некомпетентные люди.
США
Дональд Трамп
Украина
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