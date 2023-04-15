Мир 15 апреля 2023, 12:10 Трамп предрек доллару и экономике США самое тяжелое поражение за 200 лет Трамп: доллар и экономику США ждет самое тяжелое поражение за 200 лет РИА «Новости»

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Экономике США и ее национальной валюте грозит самое тяжелое поражение за последние 200 лет. С таким предупреждением выступил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, сообщило РИА «Новости».

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом», — сказал Трамп.

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Он отметил, что всего несколько лет назад такой сценарий казался просто немыслимым, однако сейчас это происходит у всех на глазах.

Трамп выразил уверенность, что американская экономика продолжает разрушаться. Инфляцию в стране он назвал просто неконтролируемой. Снаружи, по его словам, США окружают недружественные союзы. КНР и Россия, Иран и Северная Корея формируют сейчас разрушительные коалиции, указал он.

«Россия вступает в союз с Китаем, немыслимо. Саудовская Аравия, отличные люди, вступает в союз с Ираном», — перечислил политик.

Трамп добавил, что, если победит на выборах в 2024 году, не допустит проблем в руководстве Соединенных Штатов.