Мир 30 июня 2023, 07:37 Трамп предположил, что Украине придется уступить часть территории Экс-лидер США Трамп: Украине, возможно, придется уступить часть территории ради мира Freepik

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Украине, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы достичь мира. Об этом экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью Reuters.

Он отметил, что если бы был президентом, «предметом переговоров было бы все». При этом, по мнению Трампа. Украина заслужила уважения за «энергичную защиту своей земли».

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«Я думаю, что они имеют право оставить себе большую часть того, что „заработали“, и я думаю, что Россия тоже согласится на это», — поделился мнением бывший американский лидер.

Он увидел проблему в отсутствии «правильного» посредника или переговорщика и указал на то, что примирить Россию и Украину могли бы и США. Дональд Трамп заявил, что настало время «собрать две стороны вместе», чтобы добиться мирного окончания конфликта, сделать это нужно не затягивая.

Трамп также заявил, что, будучи президентом США, поддерживал «дружеские отношения» с лидером России Владимиром Путиным.