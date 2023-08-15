Мир 15 августа 2023, 17:10 Трамп предоставит доклад о фальсификации выборов в Джорджии Трамп 21 августа предоставит доклад о фальсификации выборов в Джорджии White House Archive

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Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что 21 августа предоставит доклад о фальсификации выборов в штате Джорджия в 2020 году. Об этом он сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

«Неопровержимый, детальный, комплексный и большой доклад фальсификации итогов выборов в Джорджии представим 21 августа в Бедфорде», — написал Трамп.

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Экс-глава государства подчеркнул, что после этого доклада все обвинения с него должны снять.

«Должна быть полная реабилитация! Они преследовали тех, кто боролся с фальсификаторами, а не тех, кто фальсифицировал результаты президентских выборов», — добавил он.

Ранее бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявил, что судебный процесс над Трампом является ужасным для всей страны. При этом она подчеркнула, что правоохранительная система в Штатах работает так, как надо.

Трампу предъявили обвинение по 13 пунктам, вменив ему в том числе вмешательство в выборы 2020 года.