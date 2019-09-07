Трамп предложил заселить пострадавших от урагана «Дориан» на круизные суда

Президент США Дональд Трамп предложил временно разместить на круизных судах пострадавших от урагана «Дориан», который ранее обрушился на острова Абако и остров Большой Багамар. Своим предложением он поделился в Twitter.

«Любая помощь компаний, занимающихся круизными перевозками и готовых предоставить свои суда в качестве стационарного жилья, будет, я уверен, оценена», — написал Трамп.

Кроме того, американский лидер попросил береговую охрану и Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций перевезти в безопасные места местных жителей, которые оказались в сильно разрушенных ураганом районах Багамских островов.

Известно, что около 70 тысяч человек нуждаются в помощи из-за удара стихии.

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. Тогда он достигал пятой категории — наивысшей. После этого ураган двинулся в сторону прибрежных регионов Америки — Флориды, Джорджии и Южной Каролины, там введен режим ЧС.

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Сейчас «Дориан» направляется в сторону Канады. Атлантического побережья страны он достигнет в субботу, 7 сентября. Стихия утратила свою мощь и категория понизилась до второй.

По официальным данным, погибли 43 человека. Многие пропали без вести. Около 13 тысяч строений повреждены или полностью разрушены.