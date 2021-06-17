Трамп предложил взыскать с Китая 10 трлн долларов за пандемию

Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить США 10 триллионов долларов в качестве ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Для других стран, он считает, сумма компенсации должна быть больше.

«Эта цифра значительно выше, но это все, что они могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах США, для остальных стран мира эта цифра еще больше. Целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали», — сказал бывший глава Белого дома на телеканале телеканале Fox News.

Трамп отметил, что его администрацию раскритиковали за предположения, что пандемия коронавируса могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии.

«Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности. Но как бы то ни было, Китай должен оказать помощь», — добавил Трамп.

Страны большой семерки во время саммита выступили за продолжение расследования происхождения коронавируса. Также во время встречи генсек НАТО заявил, что альянс объявит о начале системного противостояния Китаю.