    17 февраля 2020, 10:55

    Трамп предложил России прекратить поддерживать сирийскую армию

    Дарья Бунякова

    Россия должна прекратить поддерживать «зверский режим» президента Сирии и перейти к решению ситуации политическими методами. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
    Трамп предложил России прекратить поддерживать сирийскую армию

    «Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

    Ситуацию в Идлибе глава Вашингтона обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп заявил, что его беспокоит насилие в регионе. Во время разговора он поблагодарил турецкого коллегу «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы». По словам Трампа, военное вмешательство в Ливию может привести к ухудшению ситуации.

    Ранее Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии «на самом высоком уровне». В МИД России опровергли его заявление, сказав, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после попытки ввести в регионе режим тишины.

    За действиями турецких и российских военных последовало усиление атак террористов. В начале февраля Эрдоган начал обвинять Россию и Сирию в обстреле мирных жителей.