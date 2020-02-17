Трамп предложил России прекратить поддерживать сирийскую армию

Россия должна прекратить поддерживать «зверский режим» президента Сирии и перейти к решению ситуации политическими методами. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.

Ситуацию в Идлибе глава Вашингтона обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трамп заявил, что его беспокоит насилие в регионе. Во время разговора он поблагодарил турецкого коллегу «за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы». По словам Трампа, военное вмешательство в Ливию может привести к ухудшению ситуации.

Ранее Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии «на самом высоком уровне». В МИД России опровергли его заявление, сказав, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности. Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после попытки ввести в регионе режим тишины.

За действиями турецких и российских военных последовало усиление атак террористов. В начале февраля Эрдоган начал обвинять Россию и Сирию в обстреле мирных жителей.